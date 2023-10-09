T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 10.10.2023 00:00
ESAS NO : 2023/487 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu İli, Daday ilçesi, Selalmaz Köyü
ADA NO : 110
PARSEL NO : 117
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 1628,33 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI :
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/487 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
Basın No: ILN01902110
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