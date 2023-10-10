T.C. İSTANBUL 60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/242

KARAR NO : 2023/771

Güveni Kötüye Kullanma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 05.07.203 tarihli ilamı ile sanık Remzi KARABULUT hakkında 1 YIL 3 AY HAPİS VE 1.660,00 TL ADLİ PARA CEZASI kararı verilmiş olup, Müşteki (ERHAN GÜNGÖRDÜ, Eşref ve Azize oğlu, 11/12/1997 SASON doğumlu, BATMAN, SASON, Dereköy mah/köy nüfusunda kayıtlı) tüm aramalara rağmen bulunamamış, müştekiyegerekçeli karartebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün içinde Mahkememizeveya Mahkememize gönderilmek üzerebulunduğuyer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge AdliyeMahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceğiaksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın müştekiye tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR.06.10.2023

Basın No: ILN01906799

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