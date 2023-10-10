Haberler Resmi İlan Haberleri T.C. MANİSA İCRA DAİRESİ

Giriş Tarihi: 11.10.2023 00:00

T.C. MANİSA İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

T.C.MANİSAİCRA DAİRESİ
2023/65065 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/65065 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Manisa İl, Yunusemre İlçe, MURADİYE Mahalle/Köy, 3613 Parsel, 2.Kat 9 No'lu B.B. Nolu Bağımsız Bölüme ait tüm bilgiler yukarıdaki linkte mevcut ihale ekranında dosya numarası seçilerek temin edilebilecektir.
Adresi : Manisa İli, Yunusemre İlçesi, Muradiye Mah, Sıhhiye Sokak, No:9/9 Yunusemre/Manisa
Yüzölçümü : 155 m2
Arsa Payı : 155/1276
Kıymeti : 2.250.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/11/2023 - 10:19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 28/11/2023 - 10:19
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/12/2023 - 10:19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 28/12/2023 - 10:19

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01906727

#ilan.gov.tr

ARKADAŞINA GÖNDER
T.C. MANİSA İCRA DAİRESİ
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA