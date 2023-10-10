T.C. MANİSA İCRA DAİRESİ

T.C.MANİSAİCRA DAİRESİ

2023/65065 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/11/2023 - 10:19

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/11/2023 - 10:19 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/12/2023 - 10:19

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/12/2023 - 10:19

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Manisa İl, Yunusemre İlçe, MURADİYE Mahalle/Köy, 3613 Parsel, 2.Kat 9 No'lu B.B. Nolu Bağımsız Bölüme ait tüm bilgiler yukarıdaki linkte mevcut ihale ekranında dosya numarası seçilerek temin edilebilecektir.Adresi : Manisa İli, Yunusemre İlçesi, Muradiye Mah, Sıhhiye Sokak, No:9/9 Yunusemre/ManisaYüzölçümü : 155 m2Arsa Payı : 155/1276Kıymeti : 2.250.000,00 TLKDV Oranı : %20

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01906727

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