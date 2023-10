İstanbul Anadolu 11. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/362 Esas

KARAR NO : 2023/466

Daval SERDA ÖZDOĞAN aleyhine mahkememizde açılan Gaiplik Nedeni İle EvliliğinFeshi davasının yapılan açık yargılaması sonunda verilenevliliğin feshi kararı;

HÜKÜM :

Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Davanın Kabulüne,

2-Davalı Serda Özdoğan'ın Anadolu 19. Sulh Hukuk Mahk. 2021/789 esas 2023/840 karar sayılı kararı ile 22/05/2023 tarihinde kesinleşen kararı ile gaipliğine karar verilmesi nedeniyle Kars ili Selim ilçesi Bölükbaş mahallesi Cilt no 16 Hane no 61 de nüfusa kayıtlı Cemal kızı 1981 doğumlu davacı Hanife Özdoğan ile aynı yerde nüfusa kayıtlı Kurtuluş oğlu 1974 doğumlu Serda Özdoğan'ın evliliğinin TMK 131/2. maddesi gereğince feshine,

3-Tarafların müşterek çocukları 2012 doğumlu Meryem Yağmur ile 2014 doğumlu İbrahim'in velayetlerinin davacı anne Hanife Özdoğan'a verilmesine,

4- Bakiye 120,60 TL karar ilam harcının davacıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

5- Davacı tarafından yapılan toplam 127,00 TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına,

6-Bakiye 1.031,60 TL gider avansının karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,

Dair, davacının yüzüne karşı 6100 sayılı HMK'nın 341,345 ve müteakip maddeleri gereğince, İlamın taraflardan her birine usulen tebliğinden itibaren iki hafta içinde İstinaf başvuru yolu açık olmak üzere verilen karar açıkca okunup usulen anlatıldı kararı Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 19/09/2023

Basın No: ILN01907613

#ilan.gov.tr