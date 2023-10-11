T.C. DENİZLİ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2023/202 + 204 +Esas sayılı dosyaları

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğütarafından mahkememizin;

2023/202 Esas sayılı dosyasından davalılar AYGÜL ÖZKAN, FERUDUN ÖZKAN, NESRİN AKYEL, ÖZGÜL TUĞRUL, ÖZGÜR ÖZGÜN aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Kocadere Mahallesi, 225 ada 42 ve 43 parsel sayılı taşınmazların 385,52 m²'lik kısmında,

2023/204 Esas sayılı dosyasından davalı TURGUT ÖZKAN aleyhine Denizli ili,Pamukkaleİlçesi,Kocadere Mahallesi, 227 Ada 4 parsel sayılı taşınmazın348,32 m²'lik kısmında,

2023/206 Esas sayılı dosyasından davalı AYŞE TAŞIN aleyhine Denizli ili,Pamukkaleİlçesi,Kocadere Mahallesi, 233 Ada 4 parsel sayılı taşınmazın 664,05 m²'lik kısmında kamu yararı kararı verildiği,

Kamulaştırmayı yapan kurumun Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olduğu,

Davalının 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,

Davalılarınkamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne yöneltmesi gerektiği,

Davalılarınyukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı adına açtırılacak T.C. Vakıflar Bankası Bereketli Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesiilan olunur. 28/09/2023

Basın No: ILN01907287

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