T.C. KIZILCAHAMAM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/397

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından davalı Yusuf Güngör aleyhine açılan Ankara ili, Çamlıdere ilçesi, Sarıkavak Mahallesinde kain 158 ada 3 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve davalıların hisseleri oranında tescili için mahkememizin 2023/397 esasında dava açılmıştır.

Taşınmazlarla ilgilisi olanların ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açmaları halinde ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını gösterir belgeleri 30 gün içinde dosyaya ibraz etmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleştirileceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, ayrıca tespit edilen kamulaştırma bedelinin T.C. Vakıflar Bankası Kızılcahamam Şubesine hak sahibi adına açılacak hesaba yatırılacağı, konuya ve taşınmaz mal değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN01907292

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