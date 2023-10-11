T.C. MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Giriş Tarihi: 12.10.2023 00:00
Sayı : 2023/401 Esas
Konu : Kamulaştırma İlanı
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Mersin İli, Mezitli İlçesi,
MEVKİİ : Fındıkpınarı Mahallesi,
PAFTA NO :
ADA NO : 104 ada
PARSEL NO : 63 parsel
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ :
MALİKLERİN ADI VE SOYADI : AHMET ATA-33730606648
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin İli, Mezitli İlçesi, Fındıkpınarı Mahallesi, 104 ada 63 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili hak.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.06/07/2023
Basın No: ILN01906882
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