T.C. ŞARKIŞLA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/732 Esas

Aleyhinize davacı Metin Özdemir vekili Av.Burcu Lektemur Güner tarafından açılan İzaleyi Şuyuu (Ortalığın giderilmesi) davasında dava dilekçesinde özetle; Sivas İli Şarkışla İlçesi Gültekin Mahallesi 98 ada 30, Pınarönü Mah.152 ada 2,17,51,Pınarönü mah. 150 ada 52, Yeni mah.233 ada 3, Yeni mah.182 ada 21, Yeni Mah.187 ada 53, Yeni Mah.239 ada 148, Yukarı mah.39 ada 5,6,7,8,9, Kayalıyokuş mah. 148 ada 51, Yeni Mah.868 ada 1, Gümüştepe Köyü 106 ada 62, Gültekin Mah.98 ada 28, Elmalı köyü 111 ada 40, Elmalı köyü 123 ada 102 parsellerde kayıtlı Dahili Davalı Şenel KİTİR' in mernis adresine duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup,davalının adresinde tanınmadığından bahisle tebligat yapılamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

29/11/2023 günü saat: 10:25'da duruşmaya gelmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın mavukafatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01906875

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