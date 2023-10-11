T.C. ZONGULDAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

DOSYA NO DAVA KONUSU YER MALİK 2023/303 Esas Elvanpazarcık Cmhuriyet mah.228 ada 8 parsel Birol Bir ve diğerleri 2023/305 Esas Çalca mah. 445 ada 17-66-68 ve 12 parseller Yılmaz Gıda Ltd.Şti. 2023/306 Esas Çalca mah.484 ada 4parsel Ak-Bal Gıda Ltd.Şti.

Mahkememizin aşağıda esas numaraları belirtilen dosyalarında verilen ara kararı gereğince; Devrek-Zonguldak İl Yolu Elvanpazarcık kavşağı (KM:20+584.40104,23 ) güzergahında yol yapım ve emniyet sahası yapımı nedeni ile yol inşaatı ve emniyet sahası tesis etmek amacıyla 2942 sayılı kanunun5.maddesi gereğince kamulaştırılması 15/02/2021 tarih ve 2021/35 sayılı karar ile aşağıda dökümü yapılan taşınmazlar hakkında kamulaştırılmasına karar verilmiş olmakla; taşınmaz maliklerinin tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine karşı 30 gün içinde idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği, açılacak davanın Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltileceği, tebliğ ve ilandan itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan ilgili idare adına tescil edileceği,Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesine yatırılacağı, konuya ve kamulaştırılan taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği konusu, duruşmanın 21/11/2023 günü saat 10.30'dan itibaren yapılacağı 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜZONGULDAK İLİ, MERKEZ İLÇESİELVANPAZARCIK CUMHURİYET MAHALLESİ, ÇALCA MAHALLESİ ,

Basın No: ILN01907290

#ilan.gov.tr