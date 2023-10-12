T.C. ANKARA 15. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.63950535-2010/702-Ceza Dava Dosyası

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/05/2023 tarihli ek kararı ile Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan hükümlüler hakkında verilen MAHKUMİYET kararı, Recep ve Hamide oğlu 12/11/1957 Eskişehir doğumlu, Eskişehir, Tepebaşı, Tunali nüfusunda kayıtlı hükümlü Nezir OKTAMUŞ tüm aramalara rağmen bulunamamış, ek karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 5271 Sayılı CMK'nin 268. Maddesi uyarınca tebliğden itibaren 7 (yedi) gün içinde mahkememiz kalemine veya mahkememize gönderilmek üzere en yakın adliye Ceza Mahkemeleri Ön Bürosu, ön büro yok ise nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne verilecek dilekçe ile, veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunulup hakime onaylatmak suretiyle veya ilgili taraf tutuklu veya hükümlü olarak ceza infaz kurumunda veya tutukevinde bulunması halinde ceza infaz kurumu veya tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta dilekçe vermek suretiyle Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurabileceği,İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN01908671

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