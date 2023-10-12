Örnek No:55*
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
T.C.
ARAÇ(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/16 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2023/16 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kastamonu İl, Araç İlçe, YENİ Mahalle/Köy, BÜK DORUĞU Mevkii, 453 Ada, 30 Parsel, Taşınmaz tapu kayı ...
Adresi : Yeni Mahalle Bük Doruğu Mevkii Araç / KASTAMONU
Yüzölçümü : 1.359,92 m2
İmar Durumu :Belediye Kayıtlarındaki gibidir.
Kıymeti : 2.447.856,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kayıtlarındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2023 - 13:45
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2023 - 13:45
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/12/2023 - 13:45
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/12/2023 - 13:45
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN01908726
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