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Giriş Tarihi: 13.10.2023 00:00

T.C. ARAÇ(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*
T.C.
ARAÇ(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/16 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/16 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kastamonu İl, Araç İlçe, YENİ Mahalle/Köy, BÜK DORUĞU Mevkii, 453 Ada, 30 Parsel, Taşınmaz tapu kayı ...
Adresi : Yeni Mahalle Bük Doruğu Mevkii Araç / KASTAMONU
Yüzölçümü : 1.359,92 m2
İmar Durumu :Belediye Kayıtlarındaki gibidir.
Kıymeti : 2.447.856,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kayıtlarındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2023 - 13:45
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2023 - 13:45
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/12/2023 - 13:45
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/12/2023 - 13:45

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01908726

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