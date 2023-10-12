Örnek No:55*

T.C.

ARAÇ(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/16 SATIŞ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2023 - 13:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2023 - 13:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/12/2023 - 13:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/12/2023 - 13:45

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Kastamonu İl, Araç İlçe, YENİ Mahalle/Köy, BÜK DORUĞU Mevkii, 453 Ada, 30 Parsel, Taşınmaz tapu kayı ...Adresi : Yeni Mahalle Bük Doruğu Mevkii Araç / KASTAMONUYüzölçümü : 1.359,92 m2İmar Durumu :Belediye Kayıtlarındaki gibidir.Kıymeti : 2.447.856,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: Tapu Kayıtlarındaki gibidir.

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01908726

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