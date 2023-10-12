T.C. GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/327 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Dava konusu olanBurdur ili Gölhisar ilçesi Çamköy köyü 0 ada 191 parsel sayılı tarla vasfında, yüzölçümü223,91 m² olan taşınmazda223,91m²lik alanlar için davacı BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. tarafından davalı Ali Ercan aleyhine223,91 m²lik alanların idare adına kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından Mahkememizin 2023/327 Esas sayılı dosyasında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 06/10/2023

Basın No: ILN01907387

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