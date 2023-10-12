T.C. İSTANBUL 14. İCRA DAİRESİ

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.300.000,00 1 Taşıt 34JZ0980 Plakalı , 2013 Model , MERCEDES-BENZ Marka , 65191231495973 Motor No'lu , WDC2049841G077004 ...

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/10/2023 - 12:20

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 07/11/2023 - 12:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/11/2023 - 12:20

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 07/12/2023 - 12:20

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Artırma Bilgileri

10/10/2023 (İİK m.114/4)

Basın No: ILN01908002

#ilan.gov.tr