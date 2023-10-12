T.C. İSTANBUL 14. İCRA DAİRESİ

Giriş Tarihi: 13.10.2023 00:00
T.C. İSTANBUL 14. İCRA DAİRESİ2022/7080 ESAS
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.300.000,00
|1
|Taşıt
|34JZ0980 Plakalı , 2013 Model , MERCEDES-BENZ Marka , 65191231495973 Motor No'lu , WDC2049841G077004 ...
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 31/10/2023 - 12:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/11/2023 - 12:20
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/11/2023 - 12:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/12/2023 - 12:20
10/10/2023 (İİK m.114/4)
Basın No: ILN01908002
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