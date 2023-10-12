T.C. İSTANBUL 14. İCRA DAİRESİ

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 825.000,00 1 Taşıt 34PD7021 Plakalı , 2015 Model , RENAULT Marka , K9KN837D209930 Motor No'lu , VF1LZLF0E53519004 Şasi ...

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/10/2023 - 13:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/11/2023 - 13:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/11/2023 - 13:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/12/2023 - 13:35

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Artırma Bilgileri

10/10/2023 (İİK m.114/4)

Basın No: ILN01908010

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