Haberler Resmi İlan Haberleri T.C. İSTANBUL 14. İCRA DAİRESİ

Giriş Tarihi: 13.10.2023 00:00

T.C. İSTANBUL 14. İCRA DAİRESİ

Örnek No:54*

T.C. İSTANBUL 14. İCRA DAİRESİ

2022/7080 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/7080 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
825.000,00 1 Taşıt 34PD7021 Plakalı , 2015 Model , RENAULT Marka , K9KN837D209930 Motor No'lu , VF1LZLF0E53519004 Şasi ...
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/10/2023 - 13:35
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 07/11/2023 - 13:35
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/11/2023 - 13:35
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 07/12/2023 - 13:35

10/10/2023 (İİK m.114/4)

Basın No: ILN01908010

#ilan.gov.tr

ARKADAŞINA GÖNDER
T.C. İSTANBUL 14. İCRA DAİRESİ
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA