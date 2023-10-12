T.C. İSTANBUL 14. İCRA DAİRESİ

Giriş Tarihi: 13.10.2023 00:00
T.C. İSTANBUL 14. İCRA DAİRESİ2022/7080 ESAS
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|825.000,00
|1
|Taşıt
|34PD7021 Plakalı , 2015 Model , RENAULT Marka , K9KN837D209930 Motor No'lu , VF1LZLF0E53519004 Şasi ...
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 31/10/2023 - 13:35
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/11/2023 - 13:35
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/11/2023 - 13:35
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/12/2023 - 13:35
10/10/2023 (İİK m.114/4)
Basın No: ILN01908010
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