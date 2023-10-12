T.C. İSTANBUL 41. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO : 2021/394 Esas

KARAR NO : 2023/297

Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında; Kooperatif Yöneticilerinin Kooperatifin Faaliyeti Kapsamında Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 28/09/2023 tarihli ilamı ile Sanık Recep Başer'in 2 YIL 6 AY HAPİS, 80 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, bu kararın Miyoshi ve Toshie oğlu, 1987 Japonya doğumlu, müştekiYUTA TAKAHAHASHI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 11.10.2023

Basın No: ILN01908702

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