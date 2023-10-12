T.C. İSTANBUL ANADOLU 37. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.52516621-2022/919-Ceza Dava Dosyası 14.09.2023 Konu :İLAN

Bayram ve Gönül Kızı 19/5/1986 Ceyhan Doğumlu İstanbul Maltepe nufüsuna kayıtlı İstanbul Maltepe Başıbüyük Mah Tekkederesi sokak no 19 sayılı yerde ikamet eden sanık İNCİLAY ÇOKKAÇAR,hakkında mahkememizin 25/5/2023 tarih ve 2022/919 esas 2023/361 sayılı ilamı ile 6 ay 20 gün hapis cezasına hükmolunduğu,

Sanığın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra başlamak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanununun 31/1/madde ve fıkrası hükmü gereğince, 7 gün içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde İstinaf kanun yolu açık olmak ve bu yolu başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşerek infaz edileceği hususu İLAN olunur.

Basın No: ILN01908700

#ilan.gov.tr