T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 13.10.2023 00:00
ESAS NO : 2023/482 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Daday ilçesi,Selalmaz Köyü
ADA NO : 110
PARSEL NO : 124
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 681,79 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Hüseyin Selalmaz- Mustafa Selalmaz- Rahime Demir- Süleyman Selalmaz- Şakir Selalmaz- Şevket Selalmaz- Şevket Selalmaz-sadet Selalmaz
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Tedaş
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/482 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
Basın No: ILN01903581
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