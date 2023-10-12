T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 13.10.2023 00:00
ESAS NO : 2023/492 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Daday ilçesi,Karaağaç Köyü
ADA NO : 107 ada
PARSEL NO : 87 parsel
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 669,67 m²-54,43 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI :Celal Koç- Cemile Ergin-cemile Şahin-cevat Koç-fikret Koç- Huriye Koç- Nazmiye Çetin-nazmiye Yıldırım-nurten Koç-huriye Çatal -abbas Koç
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Tedaş
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/492 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
Basın No: ILN01903586
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