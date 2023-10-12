T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/486 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Daday ilçesi, Selalmaz Köyü

ADA NO : 109

PARSEL NO : 33

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 430,3 m²-21,9 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Hüseyin Selalmaz- Mustafa Selalmaz- Rahime Demir- Süleyman Selalmaz- Şakir Selalmaz- Şevket Selalmaz- Şevket Selalmaz- Sadet Selalmaz

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Tedaş

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/486 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN01903589

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