T.C. KIRŞEHİR(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

ESAS SAYISI : 2023/64 Ort. Gid. Satış

HİSSEDAR MEHMET ÇİYDEM -T.C.: 491*****092 Salih ve Sariye oğlu 1956 d.lu

Kırşehir Sulh Hukuk Mahkemesinin 2020/1596 Esas, 2023/379 Karar sayılı ilamı gereğince; Kırşehir İli, Merkez İlçesi, Kındam Mahallesi 435 ada 51, 451 ada 1, 451 ada 34, 452 ada 8, 6044 ada 6 parsel sayılı taşınmazların açık artırma şeklinde satışı suretiyle ortaklığının giderilmesine karar verilmiştir.

Satış işine esas olmak üzere;

Kırşehir İli, Merkez İlçesi, Kındam Mahallesi 435 ada 51 parsel sayılı taşınmazın değerinin 1.479.175,00 TL, Kırşehir İli, Merkez İlçesi, Kındam Mahallesi 451 ada 1 parsel sayılı taşınmazın değerinin 1.474.555,95 TL, Kırşehir İli, Merkez İlçesi, Kındam Mahallesi 451 ada 34 parsel sayılı taşınmazın değerinin 507.060,00 TL, Kırşehir İli, Merkez İlçesi, Kındam Mahallesi 452 ada 8parsel sayılı taşınmazın değerinin 676.800,00 TL, Kırşehir İli, Merkez İlçesi, Kındam Mahallesi 6044 ada 6parsel sayılı taşınmazın değerinin 1.038.075,00 TL olduğu tespit edilmiştir.

Hissedar T.C.: 491*****092 kimlik numaralı Mehmet ÇİYDEM'in yargılama aşamasında yapılan tüm araştırmalara rağmen geçerli bir adresi tespit edilememiş olduğundan Satış Memurlumuzca da bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiş olup, Satış Memurluğumuzca yapılan 20/09/2023 tarihli kıymet takdiri zaptının ve 27/09/2023 tarihli kıymet takdirine ilişkin bilirkişi raporunun hissedar Mehmet ÇİYDEM'e tebliğ yerine geçmek üzere Tebligat Kanunun 28 ve 29. maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01908724

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