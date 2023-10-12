T.C. KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/504

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BİLGİLERİ : Kütahya Merkez Lalahüseyinpaşa Mah. 2028 Ada, 2 Parsel, 126 m2 yüzölçümlü, Arsa Vasıflı Taşınmaz

KAMULAŞTIRILACAK ALAN : 126,00 m2

TEKLİF EDİLEN BEDEL : 224.514,64-TL

MALİK BİLGİLERİ : Ayşe TEKMEN, Fatma DURAK, Halil SARI, Muhammer SARI

KAMULAŞTIRAN KURUM : Kütahya Belediye Başkanlığı

Davacı kurum vekili tarafından mahkememizin 2023/504 Esasında açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,

Kamulaştırılan taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği,

Duruşmanın 06/12/2023 günü saat 10:10'da yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN01908669

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