T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 13.10.2023 00:00
ESAS NO : 2022/520 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli, Karkamış
MEVKİİ : Karanfil Mah.
ADA NO : 143
PARSEL NO : 34
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 779,79 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : AHMET ÇAKIR, ALEV ATAOĞLU, ALİ ÇAKIR, CEMİLE ÇAKIR, DENİZ ÇAKIR, HÜSNE YALDIZ, İDRİS ÇAKIR, MEHMET ÇAKIR, MUSTAFA ÇAKIR, MÜZEYYEN ÇAKIR, NURETTİN ÇAKIR, REŞİT ÇAKIR, ŞENAY KILINÇ, TÜLAY POLAT, ŞERİFE ÇAKIR, MELEK EKER, İBRAHİM HALİL ÇAKIR, ABDULKADİR ÇAKIR, DİLEK YAKIT, GÜL ASAL, FATMA ÇAKIR, MURAT ÇAKIR, ÇİĞDEM ÇAKI, OKTAY ÇAKIR ve GÖKHAN ÇAKIR
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 26/06/2019 tarihli ve 1253 sayılı kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/520 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.09/01/2023
Basın No: ILN01904422
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