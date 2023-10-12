T.C. ULUS SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/93

DAVALILAR : AYNUR OKCU

Aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Bartın İli, Ulus İlçesi, Kaldırım Mah, 275 ada 23 parsel, 275 ada 24 parsel davacı ve davalılar arasında müşterek olduğu ve taraflar arasında anlaşma yoluyla ortaklığın giderilmesinin mümkün olmaması nedeniyle davacı tarafından ortaklığın satış yolu ile giderilmesi yönünde mahkememize açılan ortaklığın giderilmesi davasında davalı Mustafa Okcu'nun vefat etmesi nedeniyle dahili davalı olarak dosyaya taraf olarak eklendiğiniz, adresinize dava dilekçesi ve dahili davalı dilekçesi ekli meşruhatlı davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız ve mevcut adresinizin kolluk marifetiyle de araştırıldığı ancak ulaşılamadığı anlaşılmış olup dava dilekçesi yerine geçmek üzere ve duruşma günü olan 23/11/2023 günü saat 10:50'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.M.K.'nun 6100 sayılı kanunun 139. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN01908725

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