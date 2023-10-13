POSOF ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/97 Esas

KARAR NO : 2022/94

DAVACI : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

VEKİLİ : Av.Muhammed Burak AKSOY

DAVALI : NESİRE VURAL

Davacı vekili tarafından aleyhinize açılan KAMULAŞTIRMA (Bedel Tespiti ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce kayıtlı bir adresiniz bulunamaması nedeniyle gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Buna göre;

Davanın KABULÜ ile,

1-Ardahan ili, Posof ilçesi, Asmakonak Köyü 112 ada 69 parsel sayılı taşınmazın 18/04/2022 tarihli fen bilirkişi raporunda sarı renkle gösterilen 2118,74 m²'lik kısmı üzerinde davacı TEİAŞ lehine DAİMİ İRTİFAK HAKKI TESİSİNE ve TAPUYA TESCİLİNE,

2-Dava konusu taşınmazın irtifak kamulaştırması toplam bedelinin 6.852,01 TL olarak TESPİTİNE,

3-Hesaplanan 6.852,01 TL kamulaştırma bedeline 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10/son fıkrası gereğince dava tarihi olan 26/11/2021 tarihinden 4 ay sonrası olan 27/03/2022 tarihi ile karar tarihi olan 20/06/2022 tarihleri arasında geçen süre yönünden tespit edilen kamulaştırma bedeline işleyen yasal faizi ile birlikte davalılara hisseleri oranında derhal ödenmesi için Posof Ziraat Bankasına müzekkere yazılmasına,

4-18/04/2022 tarihli fen bilirkişi raporunun kararın eki sayılmasına,

5-Dava konusu taşınmazın kamulaştırılan kısmı üzerinde, irtifak hakkıyla bağdaşmayan takyidatların bulunması halinde, takyidatların kamulaştırma bedeli üzerine kaydırılmasına,

6-2942 sayılı Kanunun 10/8 ve 2004 s. İİK.nun 28. maddesi uyarınca kararın bir örneğinin tapu sicil müdürlüğüne derhal gönderilmesine,

7-Karar tarihi itibarı ile alınması gerekli 80,70 TL maktu karar ve ilam harcından peşin alınan 59,30 TL'nin mahsubu ile bakiye kalan 21,40 TL karar ve ilam harcının davacıdan alınarak hazineye irat kaydına,

8-Kamulaştırma Kanununun 29. maddesi gereğince yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,

9-Her ne kadar davacı idare kendisini vekil ile temsil ettirmiş ise de ; davacı idarenin yargılama giderlerinden sorumlu olması, vekalet ücretinin de yargılama giderlerinden olması ve ayrıca hakkaniyet gereği davacı idare lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

10-Bakiye kalan gider avansının karar kesinleştiğinde ilgilisine iadesine,

Karar verildiği ilanen 15 gün süreyle ilanen tebliğ olunur.10/07/2023

Basın No: ILN01909208

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