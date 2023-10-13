T.C. BAKIRKÖY 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No :2022/474

Karar No : 2023/382

İLAN

Mahkememiz dosyasında sanık sıfatıyla yer alan İLHAN KÜRKLÜ (TC Kimlik No:32555386018) hakkında yapılan yargılama sonucunda 15/06/2023 tarih, 2022/474 Esas ve 2023/382 Karar sayılı ilamla;

"Sanıkhakkında Dolandırıclık eylemine uyan TCK'nın 157/1 Maddesi gereğince suçun işleniş biçimi gözetilerek 1 yıl hapis ve 5 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına, TCK'nın 52/2 Maddesi gereğince sanığın ekonomik durumu gözetilerek adli para cezasının 1 günü 20,00 TL'den paraya çevrilerek sanığın neticeten 100,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanığın netice olarak1 yıl hapis ve 100,00 tl adli para cezası ile cezalandırılmasına," dair sanığın yokluğunda karar verilmiştir. Sanığın adreslerine yapılan tebligatlar bila iade dönmüş olup, başkaca bilinen yurt içi veya yurt dışı adresi bulunmadığından tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İşbu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı taktirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.11/10/2023

Basın No: ILN01908966

#ilan.gov.tr