T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO:2021/2569

KARAR NO:2023/1827

İLANVARAKASI

MÜŞTEKİ : AHMED SAHNOUN, Semir ve Halima oğlu, 2000 cezayir

SANIK : ALBERT NNAMDI SOKEI, Albert ve Stella oğlu, 28/03/1984 ONITSHA doğumlu,

SUÇ : Basit Yaralama

SUÇ TARİHİ : 07/12/2020

SUÇ YERİ : İSTANBUL

KARAR TARİHİ : 26/09/2023

KARAR TÜRÜ : BERAAT

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonucunda;

Sanığın mağdura yönelik TCK nun86/2, 86/3-e maddeleriuyarınca kasten yaralama suçundan cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de, yüklenen suçunsanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle CMK nun 223/2-e maddesi uyarınca BERAATİNE,

Dair, sanığın yüzüne karşı, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 291. maddeleri uyarınca, kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde Mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle istinaf yolu açık olmak, aksi halde kesinleşeceği TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR.11/10/2023

Basın No: ILN01908822

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