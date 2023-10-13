T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Giriş Tarihi: 14.10.2023 00:00
ESAS NO:2021/2569
KARAR NO:2023/1827
İLANVARAKASI
MÜŞTEKİ : AHMED SAHNOUN, Semir ve Halima oğlu, 2000 cezayir
SANIK : ALBERT NNAMDI SOKEI, Albert ve Stella oğlu, 28/03/1984 ONITSHA doğumlu,
SUÇ : Basit Yaralama
SUÇ TARİHİ : 07/12/2020
SUÇ YERİ : İSTANBUL
KARAR TARİHİ : 26/09/2023
KARAR TÜRÜ : BERAAT
Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonucunda;
Sanığın mağdura yönelik TCK nun86/2, 86/3-e maddeleriuyarınca kasten yaralama suçundan cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de, yüklenen suçunsanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle CMK nun 223/2-e maddesi uyarınca BERAATİNE,
Dair, sanığın yüzüne karşı, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 291. maddeleri uyarınca, kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde Mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle istinaf yolu açık olmak, aksi halde kesinleşeceği TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR.11/10/2023
Basın No: ILN01908822
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