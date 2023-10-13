T.C. ÇAYCUMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO BULUNDUĞU YER MEVKİİ ADA PARSEL VASFI YÜZ ÖLÇÜMÜ MALİKİN ADI SOYADI KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ 2023/500 Perşembe Kececioğlu mah. Köyyeri 104 218 Tarla 2.055,23m2 Hanım Bostancı--Akif Kürekci-Hayri Kürekci-Şahin Kürekci-Kasim Kürekci-cengiz kürekci-Sevim Akca-Çaycuma Organize Sanayi Zonguldak İl Özel İdaresi Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı. 2023/ 491 Perşembe köyü Köy yeri 104 177 Tarla 3.944,38 m2 Hayriye Kececi-Nahide Kececi-Hakkı Keçeci-Nafia Yıldırım-Safiye Karakuş-Sakine Berber-Naciye Kececi-Bahattin Kececi-Hanım Keçeci-Nebahat Mantarlı-Nezahat kürekci-Ali Atin Keceçi-Aynur Karakuş-Seyfettin Keçeci-Nurten Akgöz-Saniye Katırcı-Hülya Şişmanoğlu -Satılmış Keçeci-Ceyhun Keçeci-Satiye Avcı-Neriman Fatime Keçeci-Döndü Akgöz "

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" 2023/451 Perşembe Kececioğlu mah. Köy yeri 104 40 Tarla 692,00 m2 Satılmış Mantarlı-Mustafa Mantarlı-Hanım Keçeci-Aliattin Keçeci-Aynur Keçeci-Mediha Mantarlı-Hanım Keçeci-Nebahat Keçeci-Alaattin Keçeci-Aynur Karakuş-Nafia Yıldırım-Safiye Karakuş-Sakine Berber-Nurten Akgöz-Satılmış Mantarlı-Mustafa Mantarlı-Hanım Keçeci- " " 2023/461 Perşembe Kececioğlu mah Köy yeri 104 259 Tarla 1.10,88 m2 Rasim Özkan-Saniye Katırcı-Hülya Şişmanoğlu -Satılmış Keçeci-Ceyhun Keçeci-Satiye Avcı-Neriman Fatime Keçeci-Döndü Akgöz-Çaycuma Organize Sanayi "

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" 2023/471 Perşembe Kececioğlu mah Köy yeri 104 107 Tarla 2.779,67 m2 Sebahattin İnam- Emine Durası- Çetin İnam- Recai İnam-Canan Korkmaz-Şengül İnam-Caner İnam/- Sezai İnam-Pervin Keçeci- Barış İnam- Baki İnam-Şenol İnam-Birol İnam-Naciye İnam-Nahil İnam- Öner Çelik- Süreyya Çelik-Ahmet Çelik - Selime Gürcan- Çaycuma Organize Sanayi " " 2023/515 Perşembe Kececioğlu mah Köy yeri 104 259 Tarla 1.510,88 m2 Rasim Özcan-Saniye Katırcı -Hülya Şişmanoğlu- Satılmış Keçeci-Ceyhun Keçeci- Satiye Avcı- Neriman Fatime Keçeci- Dndü Akgöz- Çaycuma Organize Sanayi " " 2023/505 Perşembe Kececioğlu mah Köy yeri 134 177 Tarla 2.886,77 m2 Hayriye Keçeci-Nafia Yıldırım-Satiye Karakuş-Hanım Keçeçci-Nebahat Mantarlı-Alaettin Keçeci-Aynur Karakuş-Nurten Akgöz-Şefika İnam-Ramazan İnam-Naciye İnam-Ziya İnam-Saniye Katırcı-Hülya Şişmanoğlu -Satılmış Keçeci-Ceyhun Keçeci-Satiye Avcı-Döndü Akgöz-Rahmi Keçeci-Mevlüt Keçeci-Azize Gökdağ-Melahat Kabuk-Sakine Kanbak-Fatime Usluoğlu-Tugay Keçecei-Tülay Keçeci-Nurten Akgöz-Satılmış Mantarlı-Mustafa Mantarlı-Hanım Keçeci-Alaettin Keçeci-Aynur Keçeci-Media Mantarlı -Dndü Sarı- Songül Görmez-Can Solmaz-Lale Demir-Gül Temel-Lütfiye Nasuhuoğlu -Sebahat Tuzcuoğlu -Çaycuma Organize Sanayi "

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" 2023/455 Perşembe Kececioğlu mah Köy yeri 104 49 Tarla 291,25 m2 Şerafettin Keçeci-Nuri Keçeci-Çaycuma Organize Sanayi " " 2023/477 Perşembe Kececioğlu mah Köy yeri 104 122 Tarla 773,28 m2 Recep İnam -Kamil İnam -Yusuf İnam-Remzi İnam-Nurten Bardakcı -Çaycuma Organize Sanayi " " 2023/485 Perşembe Kececioğlu mah Sülükgölü 104 135 Tarla 477,50 m2 Emine Durası-Çetin İnam-Recai İnam-Canan Korkmaz _Şengül İnam-Caner İnam -Sezai İnam- Şermin Keçeci-Barış İnam " "

Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliğiyazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı Zonguldak İl Özel İdaresi Müdürlüğü tarafındanaçılan Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasında tensiben verilen karar gereğince; Zonguldak ili Çaycuma ilçesisınırları dahilinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlarınZonguldak İl Özel İdaresi tarafından2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi ve diğer maddeleri uyarınca dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti veZonguldak İl Özel İdaresi adına tescil davası açılmıştır.Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,ilandan itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin Zonguldak İl Özel İdaresine yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Türkiye VakıflarBankası Çaycuma Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN01909009

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