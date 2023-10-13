T.C. GAZİOSMANPAŞA 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2020/448 Esas

KARAR NO : 2023/74

İ L A N

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18/01/2023 tarihli ilamı ile 204/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Khalıd ve Asoum oğlu, 17/09/1993 doğumlu, ABDULHAMID KHARSA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetininTÜRKİYE GENELİ 50.000 ÜSTÜ GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 06.10.2023

Basın No: ILN01908823

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