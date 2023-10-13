T.C. SAPANCA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Sayı: 2023/338-339-340-341-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352

ESAS SAYILI DOSYALARINA AİT İLAN

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünce 154kV Sapanca TM irtibatları güzergâhına isabet eden gayrimenkullerin kamulaştırılması amacıyla TEİAŞ Genel Müdürlüğü yönetim kurulunun 25.08.2021 tarih 25-7 sayılı kararı ile kamu yararı kararı alınmış olup, iş bu karar07.09.2021 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından onaylanmış ve 4650 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesine göre Bedel Tespiti ve Tescil davası açılmıştır. Kamulaştırma işlemine karşı;Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptali veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davacı açılabileceği;

Açılacak davalarda husumetin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına yöneltilebileceği,

30 gün içinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelemediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup mahkememizde tespit edilecek bedel üzerinden yukarıda belirtilen maliki oluğunuz parselin belirtilen miktarda mülkiyet hakkı olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı adına tapuya tescil edilecektir.

KAMULAŞTIRILMASI TALEP EDİLEN ALAN

1-2023/338: Sakarya İli, Sapanca İlçesi, Yanık Mah, Batak Mevkii, 583 ada 1 Parsel sayılı taşınmazda 1487,70 m2irtifak kamulaştırması

2-2023/339: Sakarya İli, Sapanca İlçesi, Yanık Mah, Batak Mevkii, 584 ada 1 Parsel sayılı taşınmazda1234,47 m2irtifak kamulaştırması

3-2023/340: Sakarya İli, Sapanca İlçesi, Yanık Mah, Batak Mevkii, 584 ada 9 Parsel sayılı taşınmazda642,15 m2irtifak kamulaştırması

4-2023/341: Sakarya İli, Sapanca İlçesi, Yanık Mah, Batak Mevkii, 584 ada 8 Parsel sayılı taşınmazda 49 m2 mülkiyet, 733,83 m2irtifak kamulaştırması

5-2023/343: Sakarya İli, Sapanca İlçesi, Yanık Mah, Batak Mevkii, 584 ada 7 Parsel sayılı taşınmazda1080,59 m2irtifak kamulaştırması

6-2023/344: Sakarya İli, Sapanca İlçesi, Yanık Mah, Batak Mevkii, 586 ada 46 Parsel sayılı taşınmazda 1938,70 m2irtifak kamulaştırması

7-2023/345: Sakarya İli, Sapanca İlçesi, Yanık Mah, Batak Mevkii, 586 ada 28 Parsel sayılı taşınmazda 169 m2 mülkiyet, 2557,07 m2irtifak kamulaştırması

8-2023/346: Sakarya İli, Sapanca İlçesi, Yanık Mah, Batak Mevkii, 597 ada 37 Parsel sayılı taşınmazda 39,38 m2 mülkiyet,873,40 m2irtifak kamulaştırması

9-2023/347: Sakarya İli, Sapanca İlçesi, Yanık Mah, Batak Mevkii, 597 ada 36 Parsel sayılı taşınmazda 81,62 m2 mülkiyet,1254,32 m2irtifak kamulaştırması

10-2023/348: Sakarya İli, Sapanca İlçesi, Yanık Mah, Kavlanlık Mevkii, 613 ada 3 Parsel sayılı taşınmazda88,51 m2irtifak ile Sakarya İli, Sapanca İlçesi, Yanık Mah, Kavlanlık Mevkii, 613 ada 4 Parsel sayılı taşınmazda2622,04 m2irtifakkamulaştırması

11-2023/349: Sakarya İli, Sapanca İlçesi, Yanık Mah, Batak Mevkii, 583 ada 2 Parsel sayılı taşınmazda 1347,70 m2irtifak kamulaştırması

12-2023/350: Sakarya İli, Sapanca İlçesi, Yanık Mah, Batak Mevkii, 584 ada 3 Parsel sayılı taşınmazda 739,54 m2irtifak kamulaştırması

13-2023/351: Sakarya İli, Sapanca İlçesi, Yanık Mah, Batak Mevkii, 586 ada 49 Parsel sayılı taşınmazda 56,11 m2 mülkiyet, 868,58 m2irtifak kamulaştırması

14-2023/352: Sakarya İli, Sapanca İlçesi, Yanık Mah, Batak Mevkii, 597 ada 34 Parsel sayılı taşınmazda1702,91 m2irtifak kamulaştırması

Basın No: ILN01908856

#ilan.gov.tr