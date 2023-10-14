T.C BÜYÜKÇEKMECE 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Giriş Tarihi: 15.10.2023 00:00
Güncelleme Tarihi: 15.10.2023 00:15
Esas No : 2021/559
Karar No : 2023/376
İLAN VARAKASI
Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı 01/06/2023 tarihli karar ileHerkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık suçundan 2 YIL 1 AYHAPİSCEZASI, tüm aramalara rağmen sanıkAli ve Melek kızı 10/05/1994 doğumlu EDA PARLAK'a tebliğ edilememiştir.
7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE, Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olduğundan TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR
Basın No: ILN01909995
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