T.C BÜYÜKÇEKMECE 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2021/559

Karar No : 2023/376

İLAN VARAKASI

Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı 01/06/2023 tarihli karar ileHerkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık suçundan 2 YIL 1 AYHAPİSCEZASI, tüm aramalara rağmen sanıkAli ve Melek kızı 10/05/1994 doğumlu EDA PARLAK'a tebliğ edilememiştir.

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE, Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olduğundan TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR

Basın No: ILN01909995

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