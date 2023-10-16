T.C. IĞDIR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sıra No İli İlçesi Köyü Ada Parsel Niteliği malik Tapu alanı Kamulaştırılacak alan Dosya No 1 Iğdır Merkez Melekli /Karabağ mahallesi 232 13 Yol Karadağlar Uluslararası Taş.İnş.Akar.Gıda Tar.Hay.Hiz.İşl.Tic.ve San.Ltd.Şti 115,29m2 115,29m2 2023/473 2 Iğdır Karakoyunlu Taşburun Köyü 195 17 yol Eşref Öztürk 969,89m2 969,89m2 2023/479 3 Iğdır Merkez Melekli/ Karabağ mahallesi 237 12 yol Rehim Varol 311,04m2 311,04m2 2023/477 4 Iğdır Karakoyunlu Taşburun köyü 129 229 yol Selat Çakmak,Hatun Tabi 5.631,24m2 1.830,15m2 2023/471 5 Iğdır Karakoyunlu Taşburun köyü 129 212 Yol Navruz Koç,Sekine Koç, Şevket Koç(Kızılkaya) 516,97 m2 161,56

m2 2023/470 6 Iğdır Karakoyunlu Taşburun köyü 129 226 yol Seyyat Tigis 4.477,15m2 4.477,15m2 2023/472 7 Iğdır Merkez Melekli/Karabağ Mahallesi 230 8 yol Navruz Gökdemir,Hasan Gökdemir,Kurban Gökdemir,Muharrem Gökdemir, Mümtaz Gökdemir,Latif Gökdemir, Aziz Gökdemir, Zehra Gökdemir, Fatma Kaysim 68,85 m2 68,85m2 2023/474 8 Iğdır Merkez Melekli/Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 321 9 yol Gökçe Korkmaz,Neslihan Çevik Taze,Hasan Çevik, Ebru Ayhan, Gülsüm Çevik, Tülin Çevik Turbil 17,71m2 17,71m2 2023/476 9 Iğdır Karakoyunlu Taşburun Köyü 195 15 yol Eşref Öztürk 1.660,94m2 1.660,94m2 2023/478

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü ile davalılar arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma davası nedeniyle;1-Aşağıda belirtilen dosya numarası bulunduğu yer, yüzölçümü, parsel ve ada numaraları yazılı taşınmazların kamulaştırıldığı,2-Kamulaştırma Iğdır Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapıldığı,3-İlgili kişilerin tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma kanunun 14 maddesi uyarınca 30 gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda ve maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği,4-Kamulaştırmaya karşı açılacak davalarda husumet Karakoyolları Genel Müdürlüğüne karşı yöneltileceği,5-Kamulaştırma kanunun 14 maddesinde öngörülen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda dava açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği ,6-Mahkememizcetespit edilen kamulaştırma bedelinin Iğdır Vakıfbank Şubesine yatırılacağı,7-Söz konusu taşınmaz ile ilgili olarak davacının kıymet takdiri yaptığı, ancak bu kıymetin davalılar tarafından kabul edilmediği,8- Dava konusu taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan veya tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememizin yukarıda belirtilen dosyanın yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, 9-2023/471 E, 2023/473 E, 2023/477 E, 2023/479Esas sayılı dosyaların duruşmalarının 11/12/2023 günü saat 09.00'dan itibaren, 2023/470 E,2023/472 E,2023/474 E,2023/476 E,2023/478 sayılı dosyaların duruşmalarının 18/12/2023 günü saat 09:00'dan itibaren yapılacağı bu ilanın davalılara aynı zamanda ilanen tebligat niteliğinde olduğu ilanen duyurulur.

Basın No: ILN01910293

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