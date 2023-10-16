T.C. IĞDIR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA KANUNU 10 MADDESİNE İLİŞKİNİLANDIR
Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü ile davalılar arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma davası nedeniyle;
1-Aşağıda belirtilen dosya numarası bulunduğu yer, yüzölçümü, parsel ve ada numaraları yazılı taşınmazların kamulaştırıldığı,
2-Kamulaştırma Iğdır Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapıldığı,
3-İlgili kişilerin tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma kanunun 14 maddesi uyarınca 30 gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda ve maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği,
4-Kamulaştırmaya karşı açılacak davalarda husumet Karakoyolları Genel Müdürlüğüne karşı yöneltileceği,
5-Kamulaştırma kanunun 14 maddesinde öngörülen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda dava açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği ,
6-Mahkememizcetespit edilen kamulaştırma bedelinin Iğdır Vakıfbank Şubesine yatırılacağı,
7-Söz konusu taşınmaz ile ilgili olarak davacının kıymet takdiri yaptığı, ancak bu kıymetin davalılar tarafından kabul edilmediği,8- Dava konusu taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan veya tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememizin yukarıda belirtilen dosyanın yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, 9-2023/471 E, 2023/473 E, 2023/477 E, 2023/479Esas sayılı dosyaların duruşmalarının 11/12/2023 günü saat 09.00'dan itibaren, 2023/470 E,2023/472 E,2023/474 E,2023/476 E,2023/478 sayılı dosyaların duruşmalarının 18/12/2023 günü saat 09:00'dan itibaren yapılacağı bu ilanın davalılara aynı zamanda ilanen tebligat niteliğinde olduğu ilanen duyurulur.
|Sıra No
|İli
|İlçesi
|Köyü
|Ada
|Parsel
|Niteliği
|malik
|Tapu alanı
|Kamulaştırılacak alan
|Dosya No
|1
|Iğdır
|Merkez
|Melekli /Karabağ mahallesi
|232
|13
|Yol
|Karadağlar Uluslararası Taş.İnş.Akar.Gıda Tar.Hay.Hiz.İşl.Tic.ve San.Ltd.Şti
|115,29m2
|115,29m2
|2023/473
|2
|Iğdır
|Karakoyunlu
|Taşburun Köyü
|195
|17
|yol
|Eşref Öztürk
|969,89m2
|969,89m2
|2023/479
|3
|Iğdır
|Merkez
|Melekli/ Karabağ mahallesi
|237
|12
|yol
|Rehim Varol
|311,04m2
|311,04m2
|2023/477
|4
|Iğdır
|Karakoyunlu
|Taşburun köyü
|129
|229
|yol
|Selat Çakmak,Hatun Tabi
|5.631,24m2
|1.830,15m2
|2023/471
|5
|Iğdır
|Karakoyunlu
|Taşburun köyü
|129
|212
|Yol
|Navruz Koç,Sekine Koç, Şevket Koç(Kızılkaya)
|516,97 m2
|161,56
m2
|2023/470
|6
|Iğdır
|Karakoyunlu
|Taşburun köyü
|129
|226
|yol
|Seyyat Tigis
|4.477,15m2
|4.477,15m2
|2023/472
|7
|Iğdır
|Merkez
|Melekli/Karabağ Mahallesi
|230
|8
|yol
|Navruz Gökdemir,Hasan Gökdemir,Kurban Gökdemir,Muharrem Gökdemir, Mümtaz Gökdemir,Latif Gökdemir, Aziz Gökdemir, Zehra Gökdemir, Fatma Kaysim
|68,85 m2
|68,85m2
|2023/474
|8
|Iğdır
|Merkez
|Melekli/Mehmet Akif Ersoy Mahallesi
|321
|9
|yol
|Gökçe Korkmaz,Neslihan Çevik Taze,Hasan Çevik, Ebru Ayhan, Gülsüm Çevik, Tülin Çevik Turbil
|17,71m2
|17,71m2
|2023/476
|9
|Iğdır
|Karakoyunlu
|Taşburun Köyü
|195
|15
|yol
|Eşref Öztürk
|1.660,94m2
|1.660,94m2
|2023/478
Basın No: ILN01910293
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