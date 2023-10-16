T.C. MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Giriş Tarihi: 17.10.2023 00:00
DOSYA NO : 2023/309 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Mersin İli, Mezitli İlçesi
MEVKİİ : Tolköy Mahallesi
PAFTA NO :
ADA NO : 114 ada
PARSEL NO : 8 parsel
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ :
MALİKLERİN ADI VE SOYADI : Davalı; Melek Gücen
İDARENİN ADI :MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin ili, Mezitli İlçesi, Tolköy Mahallesi, 114 ada, 8 parsel Sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.31/05/2023
Basın No: ILN01907423
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