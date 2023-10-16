T.C. MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2023/309 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Mersin İli, Mezitli İlçesi

MEVKİİ : Tolköy Mahallesi

PAFTA NO :

ADA NO : 114 ada

PARSEL NO : 8 parsel

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ :

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : Davalı; Melek Gücen

İDARENİN ADI :MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin ili, Mezitli İlçesi, Tolköy Mahallesi, 114 ada, 8 parsel Sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.31/05/2023

Basın No: ILN01907423

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