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Giriş Tarihi: 17.10.2023 00:00

Güncelleme Tarihi: 17.10.2023 05:58

T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/160 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli, Nizip İlçesi
MEVKİİ : Köseler Mah.
ADA NO : 178
PARSEL NO : 8
VASFI : Tarım arazisi
YÜZÖLÇÜMÜ : 95,45 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : İLHAN ÇELİK
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 28/11/2018 tarihli ve 8212-58 sayılı kamu yararı kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/160 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 14/09/2023

Basın No: ILN01904630

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T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
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