T.C. TİRE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/490 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

2023/490 esas DÜRİYE YOLDAŞ adına tapuda kayıtlı olan İzmir ili Tire ilçesi TOPARLAR mah. 174 ada 18parselsayıda kayıtlı taşınmazın 833,42m²'lik kısmının TEDAŞ tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8. Maddesine göre, oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından tahmini bedeli İzmir ili Tire ilçesi Dağdere mah. 174 ada 18 parsel sayıda kayıtlı taşınmazın 833,42 m²'lik kısmı için 12.248,67 TL olarak tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarafından 2942 sayılı yasanın 180. Maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tapuya tescili için08/09/2023 tarihinde mahkememize dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 7. Ve 180. Maddeleri uyarınca ilan olunur.02/10/2023

Basın No: ILN01910258

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