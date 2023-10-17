BURSA 11. AİLE MAHKEMESİ

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Sayı : 2022/717 Esas

Bursa 11. Aile Mahkemesinin 2022/717 Esas sayılı dosyasında,

Davacı, Ünzile Çetin ile Davalı, Koray Çetin arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davasıda;

6*****4 TC kimlik numaralı Davalı KORAY ÇETİN'in adresi meçhulde kaldığından ve tüm aramalara rağmen tespit edilemediğinden Ünzile Çetin tarafından Koray Çetin aleyhine açılan boşanma davasında, davalıya duruşma gününün ilan yolu ile tebliğine karar verilmiş olup, Davalı Koray Çetin'in yargılamaya yokluğunda devam edileceği ve hükmün dahi yokluğunda verileceği hususu ile duruşmanın atılı bulunduğu 16/01/2024 günü ve saat 10.30'de duruşmanın yapılacağı, duruşma gününde mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunması veya kendisini vekil tarafından temsil ettirmesi, aksi takdirde yargılamaya yokluğunda devam olunacağı hususları ile davalıya duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01910754

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