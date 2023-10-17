İZMİR 15. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/651 Esas

KARAR NO : 2023/365

Davalı Meram ALABOUD tüm aramalara rağmen bulunamadığından, davalıya gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup,

Mahkememizin 25.05.2023 tarih 2021/651-2023/365 Esas ve Karar sayılı kararı ile;

HÜKÜM :

Davanın KABULÜ ile Suriye devleti vatandaşı Meram ve Mustafa oğlu 02/08/2018 doğumlu 99639125048 yabancı kimlik numaralı küçük Muhammed CEDLAN üzerindeki annesi 99187962966 Yabancı kimlik numaralı Meram Abud'un velayetinin kaldırılarak Davacı Muhammed ve Meryem oğlu 99968817164 yabancı kimlik numaralı Mustafa CEDLAN'a verilmesine,

2-Dosyada adli yardım kabul edildiğinden harçlar kanunu uyarınca hesap edilen 179,90 TL harçtan peşin alınan 59,30 TL harcın mahsubu ile bakiye 21,40 TL harcın davalıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

-Dosyada adli yardım kabul edildiğinden davacı tarafça yapılan 59,30 TL başvuru harcı 59,30 peşin harç3.119 TL tebligat, posta masrafı basın ilanı olmak üzere toplam 3.237,6‬0 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine

-Dosyada adli yardım kabul edildiğinden 2.424‬ TL tebligat, posta masrafı basın ilanı olmak üzere yapılan yargılama giderinin davalıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

3- Artan gider avansının talep halinde davacıya iadesine

4-Karar kesinleştiğinde kararın göç idaresine bildirilmesine,

5-TMK'nun velayet hükümlerinin uygulanmasına ilişkin tüzüğün 4. Maddesi gereğince velayet kendisine verilen babaya velayeti verilen çocuklarına ait taşınmaz, motorlu araç, önemli menkul, para ve mevduat varsa tebligattan itibaren 1 ay içerisinde bunları gösterir bir defter vermesi ve bu mal varlığında veya yapılan yatırımlarda sonradan önemli değişiklikler olması halinde yerleşim yeri Aile Mahkemesine bildirmesi; özen gösterilmemesi halinde TMK'nun 360-361. Maddelerindeki önlemlerin alınacağının ihtar edilmesine, (ihtar edildi) karar verilmiş olup, ayrıca mahkememizin 12.06.2023 tarihli aynı sayılı "Mahkememiz dosyasında 25/05/2023 tarihli gerekçeli kararın başlık kısmında; Küçük 99639125048 Yabancı Kimlik Numaralı MUHAMMED CEDLAN'ın ve Küçük Kayyımı 99914214368 Yabancı Kimlik Numaralı FATMA ELCEDLEN'in yazılmadığı anlaşıldığından, karar kısmında bulunan eksiliğin düzeltilmesine "dair tashih şerhinin de işbu ilanın yayınlanmasından itibaren 7.günden başlayarak 2 hafta içinde istinaf yolu açık karar Mohamad Alı ve Nıdal kızı 18.09.2003 doğ. MERAM ALABOUD'a ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01910751

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