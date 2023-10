T.C. ADANA 1. GENEL İCRA DAİRESİ

2.000.000,00

1

Taşıt

06cfg158 Plakalı , 2014 Model , MERCEDES-BENZ Marka , 457948C0303941 Motor No'lu , NMB37540812156017 Şasi No'lu , Rengi Kırmızı , Bilirkişi Raporuna göre: Plaka No 06 CFG 158,Rengi KIRMIZI, Tescil Tarihi 24.11.2020, Koltuk Sayısı 2, Tescil Bele Seri No FG362273, Silindir Hacmi 11967, Sahiplik Tarihi 24.11.2020, Motor Cinsi/Gücü /295, Model Yılı 2014, Azami Yük.Ağırlığı : 18000, Markası MERCEDES-BENZ, Motor No 45798C0303941, Cinsi / Tipi ÇEKİCİ, Şasi No: NMB37540812156017, Ticari Adı 1840 LS 36, Hisse 1/1, Vites OTOMATİK, Şasi No NMB37540812150097, Motor No OKUNAMADI, Km. OKUNAMADI, Renk KIRMIZI, Aracın anahtarı mevcut, ruhsatı yok, İçerisinde 1 adet 06 CFG 158 numaralı plaka mevcut, Aküsü yok, motoru çalıştırılamadı, Tek depo, yataklı, Depo kapağı yok,Motor alt kısmında yağ sızıntısı mevcut, Sağ dış ayna kırık, Torpido paneli ile oynanmış, Ön camda taş çarpma kırığı mevcut,Ön tampon alt karlık ve aydınlatmaları kırık,Sol far çerçevesi kırık, Tagografı ve R/CD çaları üzerinde, Lastik durumları kötü, Muhtelif yerlerinde çizikler mevcut, Aracın gövde üzerinde mevcut kazılı şasi numarasının üzeri kazınmış, aşırı derecede paslanmış, okunabilen şasi numarası NMB37540812150097 ' dir, Tespiti yapılan dosya konusu aracın, Emniyet Müdürlü Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafındanyakalanıp gerekli işlemler yapıldıktan sonra yediemine teslim edildiği, üzerinde kazılı mevcut şasi numarasının hatalı (sahte) olduğu bilgisi mevcuttur.ARAÇ CHANGE OLUP, SATIŞ SONUCUNDA İHALE ALICISININ TERESEBE (şase numarası değiştirme işlemi ) İŞLEMİ YAPTIRMASI AKABİNDE TESCİL İŞLEMİ YAPILACAKTIR.

KDV % 20, İHALEYE İŞTİRAK EDECEKLERİN SATIŞA KONU TAŞINIRIN BULUNDUĞU YEŞİLOBA MAH. OTOGALERİCİLER SİTESİ 46256 SOKAK TOKİ YANI SEYHAN/ADANA ADRESİNDE KÖKSAL YEDİEMİN OTOPARKINDA İHALE GÜNÜNE KADAR MESAİ SAATLERİ İÇERİSİNDE MÜRACAAT ETMELERİ HALİNDE TAŞINIRI GÖREBİLECEKLERİ VE O HALİ İLE KABUL ETMİŞ SAYILACAKLARINA, SATIŞ GÜNÜ SATIŞ YERİNDE TEŞHİR EDİLMEYECEKTİR.