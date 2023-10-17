T.C. ANKARA 13. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/476 Esas

DAVALI : RESÜL AKİN

Davacı Şerife AKİN tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Terk Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tahkikat Duruşma Günü: 14/11/2023 günü saat: 09:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, tahkikat duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01911248

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