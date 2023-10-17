T.C. ANKARA 6. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2022/833 Esas

Davacı MUHAMMET EMİN GEZİCİ vekili Av. TÜRKER ÜNLÜ tarafından Davalı NURSEN GEZİCİ hakkında açılan boşanma davasında; Ön incelemenin duruşmalı yapılmasına, HMK. 139. Maddesi gereğince taraflara ön inceleme duruşmasında bulunmaları için meşruatlı davetiye çıkarılmasına, masrafın gider avansından karşılanmasına, HMK. 139. Maddesi gereğince "sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya taraflardan birinin gelmesi ve yargılama devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın, yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, taraflara dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları için iki haftalık kesin süre verilmesine, süresinde belge sunmadığı takdirde o delilden vazgeçmiş sayılacağının ihtarına ve HMK. 150. Maddesi gereğince "taraflar ön inceleme duruşma günü 31/10/2023 günü saat 09:50'de duruşmaya gelmedikleri veya gelip de davayı takip etmeyeceklerini bildirdikleri takdirde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verileceği ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01911265

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