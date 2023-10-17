T.C. ÇORUM 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

2023/234 EsasREMZİ ŞAH-22*******88Av. CEVDET KAPLAN1- İLKNUR AKSOY DEMİRPENÇE-28*******582- İSMAİL YILDIRIM-10*******263- NİZAMETTİN AKSOY-28*******664- NURDAN AKSOY-28*******025- SEDANUR MAHİRE AKSOY-28*******30Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, alıcının belirtilen adreste bulunamadığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün davalılar Nurdan Aksoy ve Nizamettin Aksoy'a ilanen tebliğine karar verilmiştir. Durusma Günü: 14/12/2023 günü saat 10:20'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı, dava dilekçesine tebliğden itibaren 2 hafta içinde cevap vermeniz, varsa ilk itirazlarınızı ve tüm delilleri sunmanız, cevap vermediğiniz, delillerinizi sunmadığınız takdirde daha sonra ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz, delil sunamayacağınız ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız hususu; dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01910938

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