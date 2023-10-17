T.C. İstanbul Anadolu 14. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/1298 Esas

DAVALI : SİNAN EDEMEN Altayçeşme Mahallesi Saldıray Sokak Newada Rezidans A-182 Maltepe/ İSTANBUL

51*******82 T.C. Kimlik Nolu Türkiye vatandaşı, GAMZE DURNA EDEMEN için Mahkememizin 19/09/2023 tarihli ön inceleme tensip zaptının4nolu ara kararı uyarınca, HMK 139/1-Ç maddesi şerhli yeni duruşma günü ve saatininadı geçene ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiş olmakla; 7251 sayılı kanunla değişik Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 139/1-ç maddesi gereğince işbu tutanağın tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları gerektiği ve bu hususların verilen kesin süre içinde tam olarak yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçilmiş sayılmasına karar verileceğinin ihtarına,

Belirlenen gün ve saatte (16/04/2024) günü, saat 09:40'de) HMK'nun 320/2, 139 ve 150 mad. Gereğince duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, belirtilen tarihte ön inceleme duruşması yapılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz, kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, aksi takdirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Duruşmada hazır bulunmadığınız takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirilebileceği ihtar ve tebliğ olunur.

Basın No: ILN01910980

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