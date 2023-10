T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/421 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İzmir ili Konak İlçesi Gürçeşme Mahallesi

ADA NO : 41577

PARSEL NO : 4-6-26

MALİKİN ADI VE SOYADI:1- ABDÜLAZİZ KULİNCE-19970274212 -

2- GÜLTEN KURTTAY-15397382806 -

3- GÜLÜZAR KALINCA-48175324026 -

4- MERYEM KALINCA-19898276640 -

5- ŞEYMA KALINCA-19901276544 -

6- TUĞBA KİRİŞ-19925275752 -

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Kararı06/10/2022 tarih 96772592.302.03.01.868 sayılı yazısı

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/421 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.13/10/2023

Basın No: ILN01911359

#ilan.gov.tr