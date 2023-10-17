T.C. ORDU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/121 Esas

DAVACI : FATMA UZUNLAR (583*****36)

DAVALI : SENİYE KARAGÖL-(232****06)- Ahmet ve Perihan kızı, 01/04/1964 ORDU doğumlu,

Davacı Fatma Uuzunlar tarafından Ordu ili Altınordu ilçesi Eyüplü Mahallesi 4219 ada 27 parselsayılı taşınmazlar İçin aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce davalı Seniye Karagöl'ün dava dilekçesinde belirtilen adresine duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinden ayrıldığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

SENİYE KARAGÖL: Durusma Günü: 21/03/2024 günü saat: 11:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde 6100 sayılı HMK 147. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağını bilmeniz amacıyla, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01911299

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