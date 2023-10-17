T.C. SİVASLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/104 Esas 05.10.2023 Konu : Kamulaştırma ilanı hk

Davacı Karahallı Belediye Başkanlığının Uşak İli, Sivaslı İlçesi, Tatar Mahallesi, Karaazat mevki, 1606 parsel sayılı taşınmaza Karahallı Belediyesi tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti ve Karahallı Belediyesi adına tescili ile istemli dava açılmış olduğu, dava dilekçesinde davalı olarak Armağan Çoban, Fehmi Çoban, Hatice Çoban, Meral Çelik ve Muhsin Çoban'ın malik olarak yer aldığı, taşınmaz maliklerinden 3416***4372 T.C kimlik numaralı davalı Meral Çelik'in tespit edilebilen adreslerine gönderilen tebligatların iade gelmesi sonucunda tebligata elverişli adresinin bulunamaması sebebiyle bu davalı yönünden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup; duruşmanın 02.11.2023 günü saat 09.40 itibariyle Sivaslı Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacağı ve

"- İşbu davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasının kamulaştırmayı yapan Karahallı Belediyesine karşı açılabileceği,

- İdari yargıda dava açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığının belgelenmemesi halinde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve taşınmazın mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden davacı idare adına tescil edileceği,

- Mahkemece kararlaştırılacak kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Sivaslı Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

- Dava konusuna ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, işbu davetiyenin tebliğinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilebileceği, aksi takdirde yargılamaya yoklukta devam edileceği ve karar verileceği," hususu,

"-Fen bilirkişisi raporunda;

- Uşak İli, Sivaslı İlçesi, Tatar Mahallesi, Karaazat Mevki, -/1606 parsel sayılı taşınmazın Karahallı ilçe merkezine uzaklığının 17500 metre mesafede bulunduğu, Sivaslı ilçe merkezine uzaklığının 6400 metre olduğu, kamulaştırmaya konu alanın 1606 numaralı parselin tamam olduğunun,

Ziraat ve Gayrimenkul değerleme uzmanı bilirkişi raporunda;

-Kamulaştırma alan bedelinin 244.722,50 TL olduğu,

-Mirasçı Meral Çelik'in hisse oranının 9/240 olduğu, mirasçı Meral Çelik'in hissesine düşen bedelin 9.177,03 TL olduğu,

- Bilirkişi raporuna ilişkin itirazların, işbu davetiyenin tebliğinden itibaren 2 hafta içinde rapora karşı beyan ve itirazlarını sunabileceği, raporda eksik görülen hususların tamamlattırılmasını, belirsizlik gösteren hususlar hakkında bilirkişinin açıklama yapmasını, yeni bilirkişi atanmasını ve bu süre içerisinde mahkemeye başvurarak ek süre talep edebileceği" hususu davalı Meral Çelik'e dava dilekçesi tebliği, ön inceleme duruşmasına davet tebliği ve bilirkişi raporlarının tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. İLGİLİ KİŞİ : MERAL ÇELİK - 3416***4372 UŞAK ili, SİVASLI ilçesi, TATAR mah/köy, 8 Cilt, 13 Aile sıra no, 115 sırada nüfusa kayıtlı, MUSTAFA ve HATİCE oğlu/kızı, 20/08/1968 dogumlu,

Basın No: ILN01911202

#ilan.gov.tr