ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Ekmek ve Ekmek Çeşitlerinin Toptan Satışı ve Dağıtımı İşi Yaptırılacaktır.



1) Adana Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikalarında Üretilen Ekmek ve Ekmek Çeşitlerinin Şartname Hükümleri Doğrultusunda Toptan Satış ve Dağıtımı işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35.Maddesinin (a) fıkrasına göre Kapalı Teklif Usulü İle İhaleye Konulmuştur.

2) İşin tahmin edilen bedeli 138.851.790,00 TL, geçici teminatı ise 4.165.553,70 TL'dir.

3) İhale 01.11.2023 Çarşamba günü saat 14.00'te Adana Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

4) İhale Şartnamesi ve diğer evraklar Belediyemiz İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığında mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilecektir (İhale Dosya Bedeli 300,00 TL' dir).

5) İsteklilerin teklif mektuplarını 01.11.2023 Çarşamba günü saat 12:00' ye kadar Adana Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri Kararlar Dairesi Başkanlığına sıra numarası alındı karşılığında vermeleri gerekmektedir.

6) İhaleye katılabilmek için;

a. Kanuni ikametgahı olması

b. Tebligat İçin Adres Beyanı,

c. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi (Son 6 Aylık süreçte alınmış olması)

1.Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2.Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından alınmış belge,

3.Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (1) ve (2) deki esaslara göre temin edecekleri belge

d. İmza sirküleri vermesi,

1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,

2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

3.Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (1) ve (2) deki esaslara göre temin edecekleri belge

e. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile birlikte vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

f. Ortak girişim olması halinde ihale şartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi (Pilot Firmanın en çok hisseye sahip olması zorunludur. Ortakların hisse oranları ortaklık sözleşmesinde belirtilecektir).

g. Örneğine Uygun Başvuru Dilekçesi

h . Mali Durum Bildirisi ve belgeleri

ı. İhale konusu işin keşif bedelinin asgari % 10'u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya yine asgari % 10'u kadar kullanılmamış teminat kredisi olması ( Banka referans mektubu genel müdürlük teyitli olacaktır).

i. 2886 sayılı kanuna göre cezalı olmadığına dair yazılı beyanı

j. İstekli şirket ise kanıtlayıcı belge (Ticaret Sicil Gazetesi)

k. İş Araçları Taahhütnamesi

l. Personel Taahhütnamesi

m. Halen taahhüdündeki işler bildirisi ve belgeleri

n. Son 10 yılda müteahhit veya taşeron olarak yapmış olduğu işler bildirisi ve belgeleri

o. Dosya alındı makbuzu,

ö. Adana Büyükşehir Belediyesi adına alınmış 4.165.553,70 TL tutarındaki geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu.

p. İhaleye katılabilmek için örneğine uygun Teklif Mektubu

7) Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra (son müracaat tarihinden önce olsa bile ) dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya evrak tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

8) Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

9) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

