T.C. ADANA 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/78 Esas

Konu : HASAN OĞLU DİYAP

MALİYE HAZİNESİ ileADANA DEFTERDARI . arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Davacı Maliye Hazinesince Adana İli, Seyhan İlçesi, Mıdık Mahallesi 1037 ada 7 parselde kayıtlı taşınmazda hissedar olan Hasan oğlu Diyap'ınTMK 588.maddesi gereğince gaipliğine, Adana İli, Seyhan İlçesi, Mıdık Mahallesi 1037 ada 7 parselde kayıtlı taşınmazda hissedar olan Hasan oğlu Diyap'ın hissesinin tapu kaydının iptali ile Hazine adına tesciline ve malvarlığının hazineye devrine karar verilmesi istemli dava açıldığı, Hasan oğlu Diyap'ın bizzat kendisinin ya da bu kişiyi tanıyan ve bilen kişilerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde Mahkememizin 2023/78 Esas sayılı dosyasına müracaatta bulunmaları, müracaatçı bulunmadığı takdirde gaipliğine ve malvarlığının hazineye devrine karar verileceği ilanen tebliğ olunur.''

Basın No: ILN01891567

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