T.C. ALAŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/1270 Esas

İLAN

Davacı Musa Önel vekili tarafından mahkememizin 2022/1270 esas sayılı dosyasından açılan Mirasçılık belgesi istemi davasında ; TMK 594 maddesi uyarınca mirasçıları tespit edilemeyen Hüseyin Güngör (37240895592) isimli şahsın eşi olarak bilinen İbrahim ve Fatma'dan olma 01/07/1888 doğumlu,15/05/1970 tarihinde vefat eden 372348895720 TC kimlik numaralı Ummahan Güngör muris olduğu, Manisa ili Alaşehir İlçesi Şahyar Mahallesi, 216 Ada 1 parsel sayılı taşınmaz için mirasçılık belgesi alınabilmesi için yetki verilmiştir. Müteveffanın yasal mirasçıları yapılan tüm araştırmalara rağmen isim ve tebliğe elverişli adresleri tepsit edilememiştir.Muris ile ilgili (veya mirasçıların) bilgi sahibi olanların ve mirasçıların 17/11/2023 tarih, saat 11:25'de yapılacak duruşmaya katılmaları, mirasçıların işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 1 yıl içerisinde mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere mahkememize müracaat etmesi aksi takdirde TMK'nun 594.maddesi gereğince mirasçıların miras sebebiyle ortaklığın giderilmesi davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceğine dair gerekli kararın yokluğunda verileceği husus ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01893177

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