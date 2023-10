T.C. ANKARA 15. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/5 Tereke

Mahkememizde görülmekte olan Tereke (Tereke- C. Sav. Teslim İstemli) davası nedeniyle; Müteveffa Havva Emlik' in ( T.C. 40709113274) mirasçısı Ayşegül Meşinci' nin ( 40700113556 ) adresi tespit edilemediğinden, murisin vefatından sonra intikal eden terekeyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat 04/04/2023 günü saat 10:45 'te duruşmaya katılmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, aksi takdirde müteveffadan intikal eden terekeyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ olunur. MİRASÇI :AYŞEGÜL MEŞİNCİ - 40700113556 AKSARAY ili, GÜZELYURT ilçesi, SİVRİHİSAR mah/köy, 19 Cilt, 64 Aile sıra no, sırada nüfusa kayıtlı, VELİ ve HAVVA oğlu/kızı, 17/06/1969 doğumlu,

