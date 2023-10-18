T.C. İNEBOLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

2023/260 Esas

Davacı DSİ tarafından Kastamonu İli Abana İlçesi Merkez Mahallesi 84 ada 23 parsel sayılı 10,45 m² yüzölçümlü kanal niteliğindeki taşınmazın davalılar Mehmet, Mustafa, Ayşe, Emine, Seher, Fatma hissesine tekamül eden kısmının Kastamonu Bozkurt Ezine Çayı Islahı inşaatına isabet etmesi nedeniyle kamulaştırılmasına karar verildiğinden kamulaştırma bedelinin tespiti ile tapunun davacı DSİ adına tesciline karar verilmesi talepli dava açıldığı, yapılan keşif sonucu bilirkişiler tarafından taşınmazın toplam kamulaştırma bedelinin 17.481,39 TL, davalı 10142422264 TC kimlik numaralı Hasan kızı Seher'in hissesinin 1.794,96 TL olarak hesaplandığı, mahkememizce davalı Hasan kızı Seher'in adres araştırmasından netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporları ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verildiğinden Durusma Günü: 24/10/2023 günü saat: 14:30'da İnebolu Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde 6100 sayılı HMK 320 ve 321 maddeleri uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporları ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01911012

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