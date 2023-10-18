T.C. KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/607 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : OSMANİYE İLİ, KADİRLİ İLÇESİ, AVLUK (KOÇLU) KÖYÜ

ADA NO : 294

PARSEL NO : 2078

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- ATAKAN İSPAHA-36848301924 - Bahçelievler Mah. 5068 Sk. No:4 İç Kapı No:1Manavgat/ ANTALYA

2- AZİZ İSPAHA-36881300830 - Korukent Mah. 238 Cad. No:3/3 İç Kapı No:53Toroslar/ MERSİN

3- DAVUT İSPAHA-36833302424 - [15166-61365-79684] UETS

4- EKREM İSPAHA-36869301286 - Kasaplar Mah. 8511 Sk. No:13 İç Kapı No:7Manavgat/ ANTALYA

5- ERTAN İSPAHA-36875301058 - Karacaoğlan Mah. 3766 Sk. No:37 İç Kapı No:1 Yüreğir/ ADANA

6- HACER PEKTAŞ-36842302132 - Çamlık Mah. Fatih Cad. No:28 İç Kapı No:5Çekmeköy/ İSTANBUL

7- MAHMUT İSPAHA-36884300776 -

8- MUSTAFA İSPAHA-36866301340 - Şehit Kansu Küçükateş Mah. 1733 Sk. No:14 İç Kapı No:14Kadirli/ OSMANİYE

9- SULTAN GÖZ-45982997474 - Şehit Kansu Küçükateş Mah. 1733 Sk. No:14 İç Kapı No:6Kadirli/ OSMANİYE

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İHBAR OLUNAN : MALİYE HAZİNESİ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : OSMANİYE/KADİRLİSAVRUN BAŞAJI PROJESİ İNŞAATI

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2023/607 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 22/09/2023

Basın No: ILN01910588

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