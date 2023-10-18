T.C. KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 19.10.2023 00:00
ESAS NO : 2023/607 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : OSMANİYE İLİ, KADİRLİ İLÇESİ, AVLUK (KOÇLU) KÖYÜ
ADA NO : 294
PARSEL NO : 2078
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- ATAKAN İSPAHA-36848301924 - Bahçelievler Mah. 5068 Sk. No:4 İç Kapı No:1Manavgat/ ANTALYA
2- AZİZ İSPAHA-36881300830 - Korukent Mah. 238 Cad. No:3/3 İç Kapı No:53Toroslar/ MERSİN
3- DAVUT İSPAHA-36833302424 - [15166-61365-79684] UETS
4- EKREM İSPAHA-36869301286 - Kasaplar Mah. 8511 Sk. No:13 İç Kapı No:7Manavgat/ ANTALYA
5- ERTAN İSPAHA-36875301058 - Karacaoğlan Mah. 3766 Sk. No:37 İç Kapı No:1 Yüreğir/ ADANA
6- HACER PEKTAŞ-36842302132 - Çamlık Mah. Fatih Cad. No:28 İç Kapı No:5Çekmeköy/ İSTANBUL
7- MAHMUT İSPAHA-36884300776 -
8- MUSTAFA İSPAHA-36866301340 - Şehit Kansu Küçükateş Mah. 1733 Sk. No:14 İç Kapı No:14Kadirli/ OSMANİYE
9- SULTAN GÖZ-45982997474 - Şehit Kansu Küçükateş Mah. 1733 Sk. No:14 İç Kapı No:6Kadirli/ OSMANİYE
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İHBAR OLUNAN : MALİYE HAZİNESİ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : OSMANİYE/KADİRLİSAVRUN BAŞAJI PROJESİ İNŞAATI
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2023/607 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 22/09/2023
Basın No: ILN01910588
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